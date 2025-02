"La más buscada en Google": Kanye West celebra escandaloso look de su esposa en los Grammy

Kanye West volvió a causar polémica este domingo tras aparecer en la alfombra roja de los Grammy, donde su esposa Bianca Censori lució un vestido transparente, que la dejó prácticamente desnuda frente a las cámaras.

Tras este hecho, el rapero- que fue expulsado de la ceremonia minutos después- utilizó sus redes sociales para defender y celebrar la propuesta de la arquitecta, presumiendo que logró desplazar a la premiación en las búsquedas web.

"La persona más buscada en Google en la tierra. Le ganamos a los Grammys", escribió el autor de "Donda" en su cuenta de Instagram. "Para que quede claro, el 4 de febrero de 2025 mi esposa es la persona más buscada en Google en el planeta llamado Tierra", insitió.

Kanye West la habría convencido

En tanto, fuentes cercanas revelaron al New York Post que Censori estuvo a punto de dar marcha atrás con su atrevido look, pero West insistió en que debía llevarlo a cabo.

"Ella hubiera preferido llevar un bonito vestido. Habría disfrutado mucho más de la noche", afirmaron al citado medio.

Asimismo, el insider señaló que "cuando Ye tiene algo en la cabeza, no hay forma de hacerlo cambiar de opinión. Pero que no quede duda, esto fue totalmente idea suya, no de ella".