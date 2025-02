Trevor Noah se llena de críticas por bromas contra Shakira y los inmigrantes en los Grammy 2025

El comediante Trevor Noah, que ofició como conductor de los Grammy 2025, ha recibido varias críticas por sus polémicos chistes en contra de Shakira y los inmigrantes en Estados Unidos.

Durante sus intervenciones el estadounidense se refirió a la tensa situación que generaron los anuncios del presidente Donald Trump contra los migrantes.

"Shakira está en la casa. Lo mejor que ha dado Colombia y que no es un delito grave", fue la broma de Noah en referencia a la cantante.

We, the Colombians, are sick of being treated like criminals #Grammys2025 @Trevornoah we are waiting for an apology pic.twitter.com/9J9Y9HOxVy