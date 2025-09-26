Inminente anuncio de Soda Stereo tiene en vilo a Buenos Aires: Afiches del grupo aparecieron en la ciudad

Una serie de afiches, acciones pubicitarias y misteriosos posteos han desatado la curiosidad de los fanáticos de la banda Soda Stereo.

Desde hace varios días el extinto trío ha comenzado a publicar carteles con los nombres de sus integrantes, además de varias frases de sus canciones, en las calles de Buenos Aires. A eso se suma un puñado de posteos en las redes sociales y una activación en el sitio web de la banda.

Buenos Aires se ve tan susceptible...

Soda Stereo en las calles de la ciudad de la furia 👀#Gustavo #Charly #Zeta 🙌🙌🙌

Soda Stereo parte de todo y todos!

Pese a que su líder, Gustavo Cerati, murió hace 11 años, estas acciones han generado una ola de especulaciones entre los seguidores de la banda: desde lanzamientos de música inédita hasta una futurista gira con hologramas, son algunas de las ideas que se pueden leer en redes sociales.

En concreto los sobrevivientes de Soda, Charly Alberti y Zeta Bosio, han ocupado los últimos años en armar proyectos en torno a la banda con la que conquistaron a América Latina. Uno de ellos fue el espectáculo del Cirque du Soleil, además de la gira musical "Gracias Totales".

"Hacer cosas nuevas con Soda es respetar nuestra historia. Algo estamos armando, no te puedo decir más, pero lo que sí es que va a ser al nivel que nosotros queremos", señaló reciéntemente Bosio a Rolling Stone.

Por ahora Soda Stereo no ha informado oficialmente de qué se trata el anuncio que están preparando.