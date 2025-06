Joven lanza fuerte acusación contra Alejandro Sanz: "Me siento humillada, sucia"

Ivet Playà, exfanática de Alejandro Sanz, se tomó las redes para lanzar unas duras acusaciones contra el artista, a quien conoció cuando era una adolescente.

A través de un vídeo, la joven reveló que su relación con el cantante inició en 2015, cuando este comenzó a seguirla en Instagram aún siendo menor de edad: "Yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso y tan querido por todo el mundo, pues me mandara mensajes, me comentara las fotos, o incluso, publicaba cosas mías en sus redes", partió relatando.

"El vínculo fue a más y quedamos por primera vez en privado, cuando yo tenía 18 años. Él tenía 49 en ese momento... Alejandro Sanz sabía perfectamente lo que yo era, desde el principio lo sabía. Yo era una niña", añadió.

Poco después, la mujer comenzó a seguir al músico por el país y, a sus 22 años, dejó Barcelona para instalarse en Madrid luego de ser contrada por Sanz: "En esa época no sé realmente el motivo, pero nos espiaban las conversaciones que manteníamos por privado. La verdad es que, yo al menos, no tengo nada, ni tenía nada que esconder", declaró.

"Mi vínculo personal con Alejandro Sanz fue irremediable, y se convirtió en íntimo y sexual. Se suponía que estaba viviendo un sueño, un sueño más de su mano, pero la realidad es que se convirtió en una terrible pesadilla", confesó.

"Me siento engañada. Me siento utilizada. Me siento humillada. Me siento, incluso, sucia", complementó la joven, afirmando que si bien, no culpabiliza a la voz de "Amiga mía" de alguna conducta delictual, "sus acciones llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo consideraba, y considero, moral e incluso, humano".

Finalmente, Playà indicó que Sanz "vive en una realidad paralela que lleva construyéndose desde hace muchísimos años y creo que se siente que está por encima del bien y del mal (...) Ya no soy esa niña... la Ivet de hoy sabe lo que es un vínculo sano, proporcional y recíproco", cerró.