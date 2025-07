Justin Bieber vuelve a la música de la mano de su nuevo álbum "SWAG"

El cantante Justin Bieber sorprendió a sus fanáticos al anunciar su regreso a la música a cuatro años de la publicación de su último álbum.

En los últimos años el canadiense hizo polémica por su errático comportamiento en redes sociales y por sus escasas apariciones públicas.

En ese contexto la confirmación de nueva música apareció a través de un cartel publicitario en Islandia: allí aparece una fotografía nueva de Bieber junto a la palabra "SWAG".

De acuerdo a The Hollywood Reporter, el disco será editado este viernes 11 de julio a través de la disquera Def Jam.

Billboard of Justin Bieber with the word “SWAG” has been spotted in Reykjavik, Iceland. pic.twitter.com/yDd3sb6MIs