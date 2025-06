La dura pérdida que enluta a Ariana Grande: "Estamos devastados"

Un difícil momento vive la cantante Ariana Grande, quien confirmó este martes la muerte de su abuela, Marjorie Grande.

A través de su cuenta de Instagram, la voz de "Into You" reposteó un comunicado de la familia, anunciando el deceso de la matriarca a sus 99 años.

"Estamos devastados de compartir que la querida matriarca de nuestra familia ha fallecido", escribieron en el mensaje, señalando que la adulta mayor "partió pacíficamente en su hogar, rodeada de su familia y seres queridos en cada momento de sus últimas semanas".

En este contexto, añadieron: "Les agradecemos su amor, apoyo y por respetar nuestra privacidad mientras lloramos y celebramos su hermosa y extraordinaria vida".

Apodada "Nonna" por sus cercanos, Grande se ganó el cariño de los fanáticos de su nieta por la cercana relación que mantenía con su nieta.

Además, Marjorie colaboró musicalmente con la protagonista de "Wicked" en tres de sus canciones: "Daydreamin", de su álbum debut "Yours Truly" (2013); "Bloodline" de "Thank U, Next" (2019); y "Ordinary Things" de su último LP "Eternal Sunshine" (2024), tema que la posicionó como la persona de mayor en edad en llegar al ranking Billboard 100 -alcanzó el lugar 55-, siendo reconocida por la revista a través de un certificado.