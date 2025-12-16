Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música

Laura Pausini tributará a Violeta Parra en su nuevo disco "Yo Canto 2"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La italiana lanzará un álbum con reversiones de otros cantautores.

Laura Pausini tributará a Violeta Parra en su nuevo disco
La cantante Laura Pausini anunció el tracklist de su nuevo disco "Yo Canto 2", el cual incluirá un tributo a la cantautora Violeta Parra.

La artista incluirá en este álbum una versión de "Gracias a la vida", uno de los temas más emblemáticos del cancionero de la chilena.

Junto a este clásico también habrá versiones de temas como "Bachata rosa" (Juan Luis Guerra), "Livin' la Vida Loca" (Ricky Martin), "Antología" (Shakira), "Mariposa Tecknicolor" (Fito Páez), "Hasta la Raíz" (Natalia Lafourcade), "Hijo de la luna" (Mecano) y "Turista" de Bad Bunny, entre otras.

"Yo Canto 2" es el sucesor de "Yo Canto", disco que Pausini estrenó en 2006 como un tributo a la música italiana. El lanzamiento de este nuevo álbum está fijado para el 13 de marzo de 2026.

Laura Pausini mostrará este material en Chile en dos conciertos agendados para el 15 y 16 de abril en el Movistar Arena.

