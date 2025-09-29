Liam Gallagher dedica "Stand By Me" a su hermano Paul, acusado recientemente de violación

Durante su último concierto en Londresneste sábado, Liam Gallagher dedicó una canción de Oasis a su hermano Paul, quien afronta cargos de violación por la denuncia de una mujer anónima.

Tal y como han hecho en todos los espectáculos hasta la fecha, el vocalista y su hermano Noel llegaron al escenario de la mano para abrir con el tema "Hello", del álbum "(What's The Story) Morning Glory?".

Tras interpretar varios de sus éxitos, el cantante hizo una pausa para decir: "quiero dedicar esta canción a un tal Paul Gallagher", en referencia a "Stand By Me" que podría traducirse como

Stand By Me dedicated to Paul G pic.twitter.com/3AMxRuXCXc — ¢ℓαяє (@ClareHeidi) September 27, 2025

Las acusaciones contra Paul Gallagher

El mayor de los Gallagher, de 59 años, compareció este viernes ante un tribunal de Londres, donde negó los cargos de violación de los que le acusa una denunciante anónima.

También se declaró inocente en el juzgado de Southwark, al sur de la capital británica, de un cargo de comportamiento coercitivo y controlador, tres cargos de agresión sexual, otros tres por estrangulamiento y dos más por amenazas de muerte y por agresión con lesiones físicas graves.

Los supuestos delitos cometidos por Gallagher habrían tenido lugar entre 2022 y 2024 y corresponderían a una única denunciante que permanece en el anonimato, según confirmó el bufete de abogados Carson Kaye Solicitors, a cargo de la defensa del acusado, en un comunicado el pasado 28 de julio.

El juez decretó libertad bajo fianza para Gallagher hasta el inicio de las sesiones judiciales, previstas para el 13 de septiembre de 2027