Lorde regresa con todo con "What Was That", su primer single en cuatro años

La cantante Lorde regresó por su corona con su single "What Was That", su primer lanzamiento en cuatro años.

La canción, producida por Jim-E Stack y Dan Nigro -conocido por su trabajo con Olivia Rodrigo y Chappell Roan-, fue anunciada por la artista la semana pasada y su sonido, marcado por los sintetizadores, se acerca más a sus discos "Pure Heroine" (2013) y "Melodrama" (2017).

Además, el primer adelanto de lo que sería su cuarto LP está acompañado de un video musical donde aparece la artista aparece recorriendo las calles de Nueva York en bicicleta, que incluye imágenes de su improvisada presentación en el Washington Square Park el martes, que sufrió retrasos por órdenes de la policía debido a la aglomeración de gente.

Previamente, la voz de éxitos como "Royals" o "Green Light" a había participado del remix de "Girl, so confused" de Charli XCX, tema que interpretaron en el escenario de Coachella hace unas semanas.

Cabe recordar que el último trabajo de la cantautora fue "Solar Power" (2021), un proyecto de pop psicodélico e indie folk que se distanció de su característico sonido.