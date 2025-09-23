Louis Tomlinson regresa a la música con su nuevo single "Lemonade"

El cantante británico Louis Tomlinson sorprendió a sus seguidores al revelar la fecha de estreno de su nuevo sencillo, "Lemonade"

El anuncio se realizó a través de un video publicado por el artista en sus redes sociales, con imágenes que evocan la estética de un VHS y lo muestran sentado en una silla amarilla, en un campo inglés, haciendo alusión al cítrico protagonista de la canción. En el clip, Louis compartió también un breve adelanto de su tema.

Este lanzamiento marca el regreso musical de Tomlinson después de tres años sin nuevos lanzamientos, tras su álbum "Faith in the Future (2022)".

El single estará disponible en todas las plataformas a partir del 30 de septiembre de 2025.