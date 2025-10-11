Lucybell concretó su adiós con masivo concierto de despedida

La noche del viernes 10, la banda chilena Lucybell realizó su despedida ante sus fanáticos que agotaron las localidades del Movistar Arena y disfrutaron de un extenso show.

El trío encabezado por Claudio Valenzuela dijo adiós tras más de 30 años con un show final que coronó una gira por el país y que había tenido un anticipo en Santiago la noche anterior con un concierto enfocado en su álbum debut "Peces".

Para esta ocasión, casi 40 canciones y una puesta en escena que incluyó un set acústico en medio de la cancha armaron la despedida del trío, que tuvo a un Claudio Valenzuela con lágrimas cantando "Mil caminos", el último tema del concierto, pese a que en el setlist se contemplaba un final con "Vete", que no fue tocada.