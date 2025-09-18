Síguenos:
Música | Madonna

Madonna confirmó su nuevo álbum tras siete años

Autor: Cooperativa.cl

La cantante volverá a trabajar con el productor de su álbum "Confessions on a Dance Floor" de 2005.

La artista estadounidense Madonna reveló este jueves que lanzará un nuevo álbum dance en 2026 y renovó su contrato con Warner Records casi dos décadas después de dejar el sello.

"Desde el principio, Warner Records ha sido un verdadero aliado. Estoy feliz de reunirme y miro hacia el futuro con ilusión, creando música, haciendo lo inesperado y, quizás, provocando algunas conversaciones necesarias", dijo la cantante en un comunicado.

El álbum dance, aún sin título definido, será el primero de Madonna en siete años luego de haber editado en 2019 "Madame X".

Para este nuevo disco, que será el número 15 de su carrera, la reunirá con el DJ Stuart Price, quien produjo su aclamado álbum de 2005, "Confessions on a Dance Floor".

