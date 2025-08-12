"No hay más tiempo": el llamado humanitario de Madonna por Gaza
La cantante instó a permitir el ingreso inmediato de ayuda a la franja palestina y pidió acciones urgentes para proteger a los menores atrapados en el conflicto.
La cantante Madonna alzó la voz sobre la crisis humanitaria en Gaza, en medio del conflicto de la ofensiva que por casi dos años lleva a cabo Israel sobre la franja palestina; y en una carta publicada en Instagram expresó su preocupación por la situación de la población infantil en la región y exigió que se permita el ingreso de ayuda sin restricciones.
En su mensaje, dirigido a su "Santísimo Padre", Madonna escribió: "Por favor, ve a Gaza y lleva tu luz a los niños antes de que sea demasiado tarde. Como madre, no puedo soportar ver su sufrimiento. Los niños del mundo nos pertenecen a todos".
La intérprete pidió que "las puertas humanitarias se abran por completo para salvar a estos niños inocentes" y recalcó: "No hay más tiempo". En el pie de foto, la artista señaló que "la política no puede generar cambios. Solo la conciencia puede", explicando que por eso se dirige a "un Hombre de Dios".
Además, vinculó su llamado con una fecha personal: "Hoy es el cumpleaños de mi hijo Rocco... el mejor regalo que puedo darle es pedir a todos que ayuden a salvar a los niños atrapados en el fuego cruzado en Gaza. No estoy señalando a nadie ni tomando partido. Todos están sufriendo".
Madonna animó a sus seguidores a donar para los esfuerzos de ayuda humanitaria, etiquetó diferentes organizaciones y concluyó diciendo: "Simplemente estoy tratando de hacer lo que pueda para evitar que estos niños mueran de hambre", refiriéndose a los bloqueos de ingreso de suministros esenciales, por parte de israliés.
Su declaración llega mientras, según cifras citadas por CNN, más de 60.000 palestinos han sido asesinados desde el inicio de la ofensiva israelí en respuesta al ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023.
