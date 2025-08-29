"Man's best friend": Controvertido álbum de Sabrina Carpenter debutó con elogios de la crítica

La cantante Sabrina Carpenter, una de las confirmadas para Lollapalooza Chile 2026, estrenó este viernes su controvertido disco "Man's best friend" y cosechó elogios de la crítica.

El sucesor de su exitoso "Short n' Sweet" de 2024 cuenta con 12 canciones producidas por Jack Antonoff (Taylor Swift, Lana del Rey), incluyendo el single "Manchild" y la canción "Tears", que fue lanzada con un videoclip protagonizado por el actor Colman Domingo.

El nuevo disco de Carpenter fue bien recibido por los medios especializados. El portal británico The Guardian calificó el álbum con 4 estrellas y señaló que "pocos discos importantes en los últimos años están tan bien afiatados y compactados como este".

Por su parte el sitio Variety calificó a "Man's best friend" como "uno de los mejores discos de pop del año" y aseguró que sus canciones "te dejarán con una sonrisa en la cara". En tanto Independent indicó que álbum tiene "momentos altos increíbles".

El influyemte sitio Billboard aseguró que con este LP, Sabrina Carpenter "se consolida como una maestra lírica del doble sentido, a menudo impregnando sus letras con temas descaradamente sexuales".