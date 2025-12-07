Metallica se querella contra artesana de Puerto Varas

El representante legal de Metallica en Chile presentó una demanda contra una artesana de Puerto Varas por infracción a la ley de propiedad intelectual.

Esto sucedió luego de que en marzo pasado Aduanas retuvo en Valparaíso más de 50 artículos que venían con la marca de la banda de Los Ángeles.

Según LUN, que cita una nota del diario El Llanquihue, la querella está dirigida contra la Sociedad Comercial Frecuencia Rock Spa, que en Puerto Varas tiene una tienda que vende artículos musicales., como instrumentos en miniatura y llaveros.

La representante de la sociedad y quien es artesana de la misma tienda, Claudia Lagos, dijo que "cuando los pedí al país de origen los solicité sin la marca, pero lamentablemente se equivocaron" y aseguró que la empresa "emitió una carta de consideración de error".

"Mi interés con esta tienda siempre fue acercar a los niños y a los jóvenes a que aprendieran del rock y alejarlos del reaggaetón", expresó Lagos.