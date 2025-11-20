Miembro de The Fugees fue sentenciado a 14 años de cárcel

El rapero Pras Michél, conocido por ser miembro del grupo The Fugees, fue sentenciado a 14 años de prisión en Estados Unidos por un grave delito.

El exmúsico del trío de hip hop fue encontrado culpable del delito de conspiración y lobby internacional ilegal. Pras fue acusado de transferir dineros de un financista malayo durante la carrera presidencial de Barack Obama en 2012, lo que viola la ley de campañas del país norteamericano.

Durante el juicio, que comenzó en 2023, el rapero tuvo que devolver cerca de 64 millones de dólares luego de que lo declararan culpable de orquestar y facilitar dineros a una campaña con influencia extranjera.

Pras Michél fue integrante del influyente grupo The Fugees junto a Lauryn Hill y Wycleaf Jean, con quienes editó los discos "Blunted On Reality" y "The Score".