Miguel Bosé en Chile 2026: Fecha, recinto y venta de entradas

A ocho años de su última visita, Miguel Bosé regresa a Chile de la mano de su gira "Importante Tour".

El cantante español, que confirmó en agosto la llegada de su tour a Sudamérica, se presentará los próximos 25 y 26 de Febrero en el Movistar Arena.

Con un show que promete ser intenso, íntimo y profundamente conmovedor, el artista repasará temas icónicos como "Amante Bandido", "Si Tú No Vuelves", "Aire Soy", "Amiga" y muchos más, que forman parte de un repertorio que trasciende generaciones.

Venta de entradas

Las entradas para Miguel Bosé estarán disponibles a partir de las 11:00 horas del jueves 23 de octubre en PuntoTicket, con preventa para clientes del banco auspiciador.

En tanto, la venta general iniciará una vez agotada la preventa, mediante el mismo sistema.