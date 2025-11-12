Mon Laferte reaccionó al cover de Dua Lipa: explicó su "enojo" previo al show

Durante su primer concierto en el Estadio Nacional, la cantante Dua Lipa interpretó "Tu Falta de Querer" de Mon Laferte.

"Esta noche elegí una canción que me encanta, pero que me rompe el corazón cada vez que la escucho", comentó al presentar el tema, que fue coreado por los presentes.

Cabe recordar que la artista, que se encuentra en medio de su gira "Radical Optimism Tour", ha realizado covers de artistas vinculados al lugar donde se presenta.

La reacción de Mon Laferte a homenaje de Dua Lipa

Tras la viralización del momento, Mon Laferte utilizó sus redes sociales para reaccionar al homenaje de la británica.

"@DUALIPA te amo", escribió en su cuenta de X, añadiendo algunos emojis.

Si bien, se especulaba que la cantautora había compartido el emoticon de un rostro enojado cuando se filtró que Lipa interpretaría una de sus canciones, Laferte aclaró la situación.

"¿Por que estabas enojada hace rato?", le consultó un seguidor, a lo que la exRojo respondió: "Jajaja por el internet lento de mi pueblo".