Así fue el show sinfónico de Pablo Chill-E
Publicado:
Los días viernes 5 y sábado 6 de septiembre, el Teatro Corpartes fue escenario de sendos shows de Pablo Chill-E, pero en formato sinfónico, acompañado en 18 canciones con una orquesta dirigida por Gabo Paillao.
"Nos preparamos harto, fueron cinco meses de ensayo, aunque fue su tiempo igual estaba nervioso, porque siento que tenía que ponerme al nivel de músicos reales…gente ha estudiado años y años música (...) hubo mucho cariño del público, como también de todo el equipo que teníamos armado de la orquesta, el Gabo, todos. Salió bacán como tenía que salir", dijo el cantante sobre el espectáculo, parte de Red Bull Symphonic.
