Beto Cuevas: "Hoy en día, ¿qué hace Marcianeke? ¿dónde está?"
"En Chile nosotros tenemos esa tendencia de ensalzar y de agrandar mucho y un artista que tiene un éxito", dijo el exvocalista de La Ley.
El exvocalista de La Ley, Beto Cuevas, reflexionó sobre la música y ejemplificó con Marcianeke sobre el auge y caída del éxito.
El artista dijo a La Tercera que "hoy hay muchos artistas, no todos, que aparecen y desaparecen. También sucedía en mi época, pero las carreras son mucho más volátiles hoy, a excepción de algunas personas, incluso en el mundo de la música urbana".
"En Chile nosotros tenemos esa tendencia de ensalzar y de agrandar mucho y un artista que tiene un éxito, inmediatamente al año siguiente aparece en el Festival de Viña", expresó Cuevas, y luego se preguntó "¿qué pasó con este chico urbano que era Tito El Bambino? O sea, ¿qué pasó con él? Porque era lo más grande que había y hoy ni siquiera sabemos dónde está.
Cuevas también dijo que eso sucede en Chile y recordó a Marcianeke "que tuvo un momento de mucha gloria y todo eso. Pero hoy en día, ¿qué hace Marcianeke? Tengo entendido que hizo un reality o algo así, pero ¿dónde está él musicalmente?".
"Las nuevas generaciones apoyan a los artistas que les gustan, pero una vez que ese artista pasó de moda y apareció otro que es más famoso, pues todos esos seguidores se van para el otro y dejan de escuchar al que seguían. Eso también responde un poquito a un género musical que es más repetitivo, quizás", reflexionó.