Denise Rosenthal revivió canción de "la Feña" que se hizo trend

La noche del sábado, el Parque Estadio Nacional fue escenario -por cuarta vez en el año- de un show de Shakira y en esta ocasión la cantante nacional Denise Rosenthal fue la responsable de abrir la jornada.

Y además de cantar parte de su repertorio solista, la artista recordó una canción de la banda sonora de la serie "El blog de la Feña", que protagonizó entre 2008 y 2009, como un spin off de "Amango", y que se transformó este año un trend de redes sociales.

Aunque no fue sencillo del disco, "Si tú me quieres" -compuesta por Gonzalo Yáñez- "revivió" este 2025 e incluso Rosenthal está recibiendo solicitudes de sus seguidores para, al menos en sus cuentas, retomar la historia de "Feña McGellar", ya como adulta.

@barbarapalac La mejor sorpresa del mundo 🫶🏼 las que crecimos con el blog de la feña sabemos cómo se siente tener este come back! @Denise Rosenthal #elblogdelafeña