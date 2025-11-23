Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago27.4°
Humedad37%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Música | Música chilena

Denise Rosenthal revivió canción de "la Feña" que se hizo trend

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

En su presentación, previa al show de Shakira, volvió a interpretar "Si tú me quieres"

Denise Rosenthal revivió canción de
 Discogs.com
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La noche del sábado, el Parque Estadio Nacional fue escenario -por cuarta vez en el año- de un show de Shakira y en esta ocasión la cantante nacional Denise Rosenthal fue la responsable de abrir la jornada.

Y además de cantar parte de su repertorio solista, la artista recordó una canción de la banda sonora de la serie "El blog de la Feña", que protagonizó entre 2008 y 2009, como un spin off de "Amango", y que se transformó este año un trend de redes sociales.

Aunque no fue sencillo del disco, "Si tú me quieres" -compuesta por Gonzalo Yáñez- "revivió" este 2025 e incluso Rosenthal está recibiendo solicitudes de sus seguidores para, al menos en sus cuentas, retomar la historia de "Feña McGellar", ya como adulta.

@barbarapalac La mejor sorpresa del mundo 🫶🏼 las que crecimos con el blog de la feña sabemos cómo se siente tener este come back! @Denise Rosenthal #elblogdelafeña
@sumosacerdote_

le copié este tiktok a @deniserosenthal porque la amo y este es mi himno♥️

♬ Si tú me quieres - Denise Rosenthal
@vestalugg

🙋🏼‍♀️🤝🙋🏻‍♀️

♬ Si tú me quieres - Denise Rosenthal

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada