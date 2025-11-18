Detienen al cantante urbano Jere Klein por microtráfico de drogas

Este martes el cantante urbano Jere Klein fue detenido en la población Santa Anita de Lo Prado por el delito de microtráfico de drogas.

Según detalla Meganoticias, el artista fue sorprendido en flagrancia por personal de Carabineros durante una fiscalización. De acuerdo a los efectivos, Jere Klein conducía su vehículo de alta gama de forma temeraria, por lo que se decidió practicarle un control.

Al ser fiscalizado, el cantante de "Ando" no solo reconoció que no portaba licencia, si no que además fue sorprendido con sustancias ilícitas en sus ropas y sustancias dosificadas, además de casi $2 millones en efectivo.

"Carabineros aprovechan para controlar a estas personas, se sorprende el consumo de drogas en el lugar, se hace un control vehicular y de identidad, y se logra a través del registro de las vestimentas la incautación de distintos tipos de droga y plata", especificó el mayor Cristian Galaz Sepúlveda, comisario de la 44° Comisaría Lo Prado.

En septiembre pasado Jere Klein fue protagonista dentro de un operativo antidrogas que incluyó hallanamientos en 19 viviendas y más de 17 detenidos. En aquella ocasión la policía encontró en una propiedad de Jere Klein una prensa que dio positivo a cocaína, aunque no se encontró droga en el lugar.