Tópicos: Magazine | Música | Música chilena

En el Ruidosa Fest: Jara agradeció apoyo de Mon Laferte

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La candidata presidencial destacó a la cantante por "ser parte de este proceso tan significativo".

En el Ruidosa Fest: Jara agradeció apoyo de Mon Laferte
La candidata presidencial Jeannette Jara agradeció a Mon Laferte por apoyar su candidatura durante su presentación en el Ruidosa Fest.

A través de redes sociales, la exministra compartió una serie de fotografías con la artista en el backstage del evento, agradeciendo por "el apoyo a mi candidatura presidencial y por querer ser parte de este proceso tan significativo".

"Su trayectoria es un ejemplo de esfuerzo, talento y perseverancia; una historia que inspira por cómo se abrió camino en una sociedad tan desigual, siempre con autenticidad y un profundo sentido de justicia", destacó la representante de centroizquierda. 

Y añadió: "Gracias, Mon, por sumar tu voz y tu compromiso a este proyecto que busca construir un Chile más justo y con esperanza". 

Además, Jara destacó el trabajo del festival -fundado por Francisca Valenzuela en 2016- por contribuir "significativamente a reducir la brecha de género en el arte y a visibilizar el talento de tantas mujeres y disidencias en nuestro país".

