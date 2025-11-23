Kidd Voodoo homenajeó a Los Prisioneros en su concierto en Puerto Montt

Este sábado 22 de noviembre el cantante Kid Voodoo realizó su esperado concierto en el Estadio Chinquihue de Puerto Montt, el cual fue transmitido por TVN.

En el espectáculo, el artista nacional desplegó un repertorio enfocado en sus éxitos, su trabajo con su banda Resonancia Etérea y una notable colaboración con Pablo Chill-E.

Uno de los momento más destacados de su presentación se produjo cuando Kid Voodoo tocó un par de covers de Los Prisioneros en su propio estilo. Así sonaron "Estrechez de corazón" y "Tren el sur".

Casi al cierre, y para agradecer a los miles de espectadores, interpretó una particular versión de "Puerto Montt" de Los Iracundos.