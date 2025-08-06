Kidd Voodoo protagonizó show sorpresivo y gratuito en estación del Metro
El cantante urbano Kidd Voodoo desató euforia al presentarse de manera sorpresiva y gratuita en la estación Los Leones del Metro de Santiago, en el marco de la celebración de los 50 años del tren subterráneo y como antesala del lanzamiento de su nuevo disco.
En una demostración de que se trata de uno de los artistas nacionales más exitosos del momento, tras llenar siete veces el Movistar Arena, la actuación en el Metro causó conmoción entre quienes pasaban por ahí.
