Kidd Voodoo volvió, por octava vez, al Movistar Arena

Publicado:
La noche del miércoles 10 de diciembre el cantante nacional Kidd Voodoo inició su segundo ciclo del año de conciertos en el Movistar Arena, con su octava presentación en el recinto del Parque O'Higgins. En total, el intérprete de "Confortas pero dañas" sumará este 2025 un total de 12 exitosos shows en ese escenario.

