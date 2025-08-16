Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago16.7°
Humedad60%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Los Jaivas celebró 62 años en el Teatro Municipal de Viña del Mar

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El grupo Los Jaivas festeja 62 años este 2024 y la noche del viernes 15 de agosto la celebración fue -con torta incluida- en el Teatro Municipal de Viña del Mar, en el marco de su gira "Los Jaivas Siempre".

El show acústico se concretó en el Día del Rock Chileno, instaurado justamente en memoria de la primera presentación -el 15 de agosto de 1963- se los hermanos Eduardo, Claudio y Gabriel Parra, junto a sus amigos Mario Mutis y Eduardo "Gato" Alquinta, bajo el nombre de The High & Bass.

Ante un millar de personas, entre ellas el Presidente Gabriel Boric, la banda repasó su amplio catálogo, destacando la reaparición en vivo de Claudio Parra, en un adelanto de lo que será el gran concierto que los músicos darán en el Estadio Nacional el próximo 7 de diciembre.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados