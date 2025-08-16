Los Jaivas celebró 62 años en el Teatro Municipal de Viña del Mar
El grupo Los Jaivas festeja 62 años este 2024 y la noche del viernes 15 de agosto la celebración fue -con torta incluida- en el Teatro Municipal de Viña del Mar, en el marco de su gira "Los Jaivas Siempre".
El show acústico se concretó en el Día del Rock Chileno, instaurado justamente en memoria de la primera presentación -el 15 de agosto de 1963- se los hermanos Eduardo, Claudio y Gabriel Parra, junto a sus amigos Mario Mutis y Eduardo "Gato" Alquinta, bajo el nombre de The High & Bass.
Ante un millar de personas, entre ellas el Presidente Gabriel Boric, la banda repasó su amplio catálogo, destacando la reaparición en vivo de Claudio Parra, en un adelanto de lo que será el gran concierto que los músicos darán en el Estadio Nacional el próximo 7 de diciembre.