Luis Jara celebra sus 40 años de carrera con show en el Teatro Municipal

El cantante Luis Jara anunció un especial concierto en el Teatro Municipal de Santiago para celebrar sus 40 años de trayectoria musical.

La ocasión marcará el debut de Jara en este emblemático escenario en lo que él mismo cataloga como "el espectáculo más relevante que he hecho en mi carrera".

El show coincidirá con el cumpleaños número 60 del artista (es el 25 de octubre), que espera "marcar una etapa que quiero dejar registrada como parte de la historia de mi carrera". En ese sentido confirmó que el concierto será grabado en video y audio para su posterior edición.

Fecha y entradas

El especial show de Luis Jara en el Teatro Municipal de Santiago se realizará el 26 de octubre.

Las entradas se encuentran disponibles en sistema Passline con precios que parten en los $35.000.