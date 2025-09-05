Síguenos:
Música | Música chilena

Mauricio Redolés programa cinco shows gratuitos en Santiago

Celebrando sus 50 años de trayectoria, el músico y poeta Mauricio Redolés anunció una serie de presentaciones gratuitas en la Región Metropolitana, acompañado de su grupo Lavanda, que integran 11 músicos, entre bronces, percusiones y otros instrumentos eléctricos y análogos.

Se trata de cinco conciertos, en Lo Prado, Pudahuel, Santiago, San Joaquín y La Granja, todos durante septiembre y cuyas entradas se deben descargar desde la plataforma Portaltickets.

Las fechas partieron este viernes en Lo Prado y además contemplan:

  • 7 de septiembre, Biblioteca de Pudahuel
  • 17 de septiembre, Ceina, Santiago Centro
  • 26 de septiembre, Teatro de San Joaquín
  • 27 de septiembre, Espacio Matta de La Granja
