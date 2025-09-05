Tópicos: Magazine | Música | Música chilena
Mauricio Redolés programa cinco shows gratuitos en Santiago
Autor: Cooperativa.cl
Celebrando sus 50 años de trayectoria, el músico y poeta Mauricio Redolés anunció una serie de presentaciones gratuitas en la Región Metropolitana, acompañado de su grupo Lavanda, que integran 11 músicos, entre bronces, percusiones y otros instrumentos eléctricos y análogos.
Se trata de cinco conciertos, en Lo Prado, Pudahuel, Santiago, San Joaquín y La Granja, todos durante septiembre y cuyas entradas se deben descargar desde la plataforma Portaltickets.
Las fechas partieron este viernes en Lo Prado y además contemplan:
