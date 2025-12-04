Mon Laferte, Easykid y Akriila destacan entre los 50 mejores discos latinos del año según Rolling Stone

Los chilenos Mon Laferte, Easykid y Akriila fueron escogidos dentro de los 50 mejores discos en español de 2025 de la revista Rolling Stone.

El listado -confeccionado por la edición "En Español- consideró en el puesto 31 a "Femme Fatale" de Mon Laferte, un álbum que "tomó inspiración del jazz y del cabaret para llevar al oyente a la vida de una mujer fatal, glamurosa por fuera, pero humana por dentro".

Más atrás, en el lugar 43 apareció Akriila y "Epistolares+", la edición deluxe de su disco lanzado en 2024. "Con Epistolares+ Akriila logró llevarlo aún más allá, en un manifiesto de evolución que tiene nuevos temas junto a artistas como Latin Mafia o Bb Trickz", destacó la publicación.

El último chileno en aparecer en el ránking fue Easykid, el autor del viral "Shiny" y del álbum "I'm Part", que se quedó con el lugar 46. Según Rolling Stone, este disco "presenta una declaración contundente sobre el sentido de permanencia".

En el primer lugar del ránking se ubicó "La vida era más corta", el más reciente disco del argentino Milo J (uno de los confirmados a Viña 2026). Otros álbumes como "Lux" de Rosalía (5), "Papota" de Ca7triel y Paco Amoroso (6) y "Debí tirar más fotos" de Bad Bunny (8) también integran el Top 10.