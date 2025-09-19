Como "un bolero potente y apasionado" se define "La Tirana", el nuevo sencillo de la cantante chilena Mon Laferte, compuesto junto a argentina Nathy Peluso y con el que ambas rinden un homenaje a la voz cubana La Lupe.

El video, dirigido por la también chilena Camila Grandi, fusiona una estética inspirada en "Cabaret", "Los Caballeros las Prefieren Rubias" y el mundo del vaudeville.

La canción es parte del próximo disco de Laferte, "Femme Fatale", que será lanzado antes de fin de año y que ya ha estrenado otras dos canciones: "Otra Noche de Llorar" y "Esto Es Amor".

