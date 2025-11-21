"Nos cierran las puertas": Zúmbale Primo lamenta efectos de tocar para Kast

A través de sus redes sociales, el popular grupo Zúmbale Primo se quejó de las consecuencias negativas que tuvo su participación en el cierre de campaña del candidato presidencial republicano José Antonio Kast, en el Movistar Arena y al que llegaron contratados.

"La decisión de presentarnos en un cierre de campaña política nunca fue un acto de militancia, ni un gesto ideológico. Fue, como siempre, un trabajo más. Un escenario más", afirmó la banda.

Sin embargo, lamentaron que "esta vez las consecuencias han sido duras. No se trató solo de insultos o amenazas encubiertas. Lo que más golpea es ver cómo colegas y pares nos cierran las puertas; cómo amistades eligen alejarse; cómo instituciones que ya tenían compromisos formales con nosotros -como la Municipalidad de Iquique- simplemente cancelan sin explicación".

"Incluso los amigos músicos que teníamos pactados para acompañarnos en el cierre de la Teletón, músicos con los que habíamos trabajado y confiado, nos dieron la espalda. Y eso dolió más que cualquier comentario en redes sociales", agregaron los artistas.

"Vivimos en un país tan polarizado que cualquier decisión laboral se interpreta como una postura política. Y nosotros no pertenecemos a ningún sector. No estamos inscritos en ninguna vereda. Nuestro único bando es la música", añadieron en un sentido texto.