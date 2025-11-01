Rockódromo FM: consagrados y emergentes en la parrilla del festival 2025
Cada vez queda menos para la XXI edición del festival nacional Rockódromo y en Rockódromo FM en Cooperativa repasamos a algunas figuras reconocidas de la música chilena que estarán en Valparaíso, como Javiera Mena y Bronko Yotte; pero también a bandas que lograron su espacio en los festivales regionales, como Mañana hay Ruido, de la Región de Coquimbo y que ganaron el festival Astro Música.