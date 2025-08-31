Rockódromo FM: Música chilena desde Arica y Temuco
En este nuevo capítulo de Rockódromo FM en Cooperativa, escuchamos las creaciones musicales de las Escuelas de Rock y Música Popular en todo el país, y que después exhiben su arte en nuestra Red de Festivales Rockódromo en las 16 regiones del territorio.
Nos trasladamos a Temuco (Región de La Araucanía) para escuchar a Yiliane Flandes y, luego, a Arica para reproducir a La Tomaticán.
También atendemos la Región de Los Ríos, Metropolitana y Valparaíso con las bandas Incendio Intencional; la violinista y cantautora Ailinashakti; y Alma Pájara y Alicia y Las Hormigas.