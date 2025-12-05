Saiko ganó el Premio a la Música Nacional Presidente de la República 2025
"Con este reconocimiento celebramos las trayectorias", destacó la ministra Arredondo.
El grupo Saiko, conocido por canciones como "Cuando miro en tus ojos" o "Debilidad", fue uno de los ganadores del Premio a la Música Nacional Presidente de la República 2025.
Particularmente la banda liderada por Denisse Malebrán obtuvo el reconocimiento en la categoría de Música popular, sumándose a figuras como Jorge González, José Alfredo Fuentes, Cecilia, Quilapayún, Chancho en Piedra, Tommy Rey, Los Tres, Los Jaivas y Pablo Herrera, entre otros.
"Con este reconocimiento celebramos las trayectorias de estos artistas, quienes han entregado su talento, dedicación y compromiso para enriquecer las artes escénicas y la música de nuestro país", destacó la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo.
Además de Saiko también fueron galardonados Héctor "Titín" Molina en la categoría de Música de Raíz Folklórica y Rodolfo Fischer en la categoría de Música Docta.
