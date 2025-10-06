Tiny Desk de 31 Minutos superó el millón de visualizaciones en 12 horas

El concierto Tiny Desk de 31 Minutos fue visto más de 1 millón de veces en sus primeras 12 horas de estreno en la plataforma Youtube.

El espectáculo fue estrenado a las 6:00 AM de este lunes y de inmediato se convirtió en tendencia no solo entre los usuarios chilenos de redes sociales, si no que en buena parte de Latinoamérica.

"Tuvimos el privilegio de estar ahí y trabajamos con determinación para estar a la altura (...) Estamos infinitamente orgullosos y agradecidos de todos los que nos enviaron su buena onda para convertir esto en una verdadera efemeride treintayunminutera", celebró el grupo en su cuenta de Instagram.