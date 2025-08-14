TVN transmitirá masivo show de Kidd Voodoo en Puerto Montt: ¿Cuándo y a qué hora es?

Televisión Nacional anunció que transmitirá en vivo el masivo show que Kidd Voodoo ofrecerá en la ciudad de Puerto Montt en los próximos meses.

El evento se llevará a cabo en el Estadio Chinquihue y vendrá a cerrar el perfecto año del cantante chileno, que también pasó por el Festival de Viña del Mar y realizó siete presentaciones sold out en el Movistar Arena.

La emisión de este concierto hará que TVN modifique su parrilla programática: el show de Kidd Voodoo ocupará el bloque central (21:00 horas), por lo que el noticiero "24 Horas" sufrirá cambios en su horario.

"Para TVN transmitir el concierto de Kidd Voodoo desde el Estadio Chinquihue en Puerto Montt es parte de nuestro compromiso con la cultura, la música nacional y las nuevas generaciones. Queremos que este hito llegue a todos los rincones del país. Agradecemos especialmente a nuestro socio estratégico Bizarro, quien hace posible este evento y nos permite llevarlo a todo Chile y al mundo a través de nuestra multiplataforma", destacó Susana García, Directora Ejecutiva de TVN.

Show de Kidd Voodoo en TVN

Estas son las coordenadas para seguir el concierto de Kidd Voodoo en Puerto Montt:

Fecha: Sábado 22 de noviembre

Hora: 21:00 horas

Lugar: Estadio Chinquihue, Puerto Montt

¿Dónde ver?: TVN y sus plataformas digitales