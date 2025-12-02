Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Música chilena

Valentina Marinkovic lanza su EP "Tambalea" con show en SCD Bellavista

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
La cantante y compositora chilena Valentina Marinkovic presentó su nuevo EP "Tambalea", un trabajo que cuenta con cinco temas que serán presentados en vivo en la Sala SCD Bellavista.

Concebido a inicios de este año en los estudios de Claudio Quiñones, este trabajo reunió a un equipo creativo que incluye a los músicos y coproductores Klaus Brantmayer y Enrique Camhi, integrantes de Newen Afrobeat, e incluye una colaboración con Rulo de Los Tetas.

La presentación oficial de "Tambalea" se realizará el sábado 6 de diciembre en Sala SCD Bellavista, con banda completa, invitados especiales como Celeste Shaw y un repertorio que recorrerá toda su discografía.

