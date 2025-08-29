Síguenos:
Orquesta FOJI se presentará gratis en el Teatro California

La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI) celebrará las Fiestas Patrias con un concierto sinfónico gratuito, protagonizado por 71 jóvenes músicos de entre 14 y 18 años, este 4 de septiembre en el Teatro California, en Ñuñoa.

El evento "Sinfónico de Primavera" estará a cargo de la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana (OSEM), bajo la dirección del maestro Jaime Cofré.

La entrada es gratuita y el ingreso se hará por orden de llegada, con acceso preferencial para quienes tengan credencial de la Red Chile Cuida previa inscripción.

