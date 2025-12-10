Anuel AA volvió a visitar barrio de conocido narco asesinado en Quilicura

El cantante puertorriqueño Anuel AA estuvo el 7 de diciembre en el Estadio Santa Laura, pero no fue su única actividad en Chile, pues también estuvo en Quilicura, específicamente en la Villa Pucará, el barrio de su "hermano" Carlos Acevedo, reconocido narcotraficante asesinado en abril pasado.

Anuel había estado en el mismo sector ya en 2024, refrendando una reconocida relación del "guatón Mutema" con el mundo de la música urbana, y a la que sumaba una posición de poder entre algunos grupos de la barra Los de Abajo, de Universidad de Chile.

Cuando el delincuente cayó abatido a manos de sicarios, en plena calle, llevaba pocos días fuera de la cárcel y el crimen motivó que sus "seguidores" causaran disturbios e incluso atacaran un recinto de salud municipal.

En videos compartidos en redes sociales se aprecia la llegada de Anuel a la Villa Pucará cual autoridad de Estado, con una caravana de seguridad, en medio del lanzamiento de decenas de fuegos artificiales, elementos prohibidos por la ley, pero que son ya "marca registrada" de barristas y narcotraficantes.

Emmanuel Gazmey Santiago, su verdadero nombre, respaldó en 2024 la campaña presidencial de Donald Trump y antes -en 2016- fue condenado a 30 meses de prisión por posesión de armas de fuego y drogas.