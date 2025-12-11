"Kast es impensable": El mensaje de Pablo Chill-E en un rap junto a Anita Tijoux

A tres días de la segunda vuelta presidencial, los artistas urbanos Pablo Chill-E y Anita Tijoux estrenaron el tema "Joven de Pobla", una colaboración de hip hop que combina crítica social, denuncia política y referencias directas al candidato José Antonio Kast.

El video recurre a herramientas de inteligencia artificial para generar pasajes que remiten a precariedad, brechas sociales y abuso de poder. Además, incorpora recreaciones de Kast asociadas a iconografía nazi y referencias a figuras como Adolf Hitler y Augusto Pinochet.

La canción retoma el estilo confrontacional de trabajos previos de Chill-E, como "Facts", mediante versos que cuestionan a las élites políticas y apuntan a la precariedad en sectores populares, a quienes les hace un llamado: "Si tu eres artista, cantante, obrero maquinista, no dejes que esta gente te trate de populista".

El rapero también dedica barras a dirigentes de derecha como Johannes Kaiser, Joaquín Lavín Jr., Andrés Chadwick y Carlos Larraín, a quienes describe como "cafiches del Estado". El dúo apunta a los abusos de poder con versos como: "Muchos más ladrones hay en el Senado" y "Los ricos aplastaron con toda su casta".

"Si la vida cobra, que no nos pille pobres. Para que a mi gente no le falte, que sobre", interpreta Chill-E, mientras Anita Tijoux enfatiza: "Oye mi niño, te quieren dopado quitar esta dignidad".

Hacia el final, el rapero manifiesta: "Nos dividen como pueblo los partidos extremistas", seguido por su crítica más viralizada: "Un gobierno fascista no es lo que Chile necesita", así como su polémico cierre: "La Jara no me gusta, pero Kast es impensable".