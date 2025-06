My Chemical Romance confirma nueva fecha en Chile: Venta de entradas

Tras una alta demanda de tickets, My Chemical Romance anunció una segunda fecha en Chile.

Los intérpretes de "Teenagers", que agotaron todas las localidades de su presentación del 29 de enero en el Estadio Bicentenario de La Florida, sumaron un concierto para el 28 de enero.

Cabe recordar que la banda estadounidense -que lanzó hace poco una nueva versión de su aclamado álbum "Three Cheers For Sweet Revenge"- iniciará en las próximas semanas su gira "Long Live": The Black Parade con The Hives como invitados especiales, quienes también los acompañarán en su tramo sudamericano.

Venta de entradas

Las entradas para la nueva fecha de My Chemical Romance estarán disponibles a partir del mediodía de este sábado 28 de junio, mediante Ticketmaster.