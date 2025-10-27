Nelly Furtado se despide de los escenarios tras 25 años de carrera

La cantante Nelly Furtado anunció que se despedirá de los conciertos en vivo para centrarse en "otras actividades creativas y personales que creo que se adaptan mejor a esta próxima fase de mi vida".

A través de Instagram, la artista compartió una reflexión sobre sus más de dos décadas de carrera: "25 años después, mi música ha llegado a toda una nueva generación de fans y no podría estar más feliz por eso", escribió.

Bajo esta línea, recordó que cuando debutó en el año 2000 su meta era que "un niño desempolvara el vinilo de 'Whoa, Nelly!' en una tienda de discos y lo encontrara inspirador".

Asimismo, afirmó que "he disfrutado muchísimo de mi carrera, y aún amo escribir música (...) Siempre me identificaré como compositora".

Aunque no dio detalles de sus nuevos proyectos, dejó claro que seguirá componiendo, pese a que sus obras "no se verán públicamente".

Finalmente, Furtado expresó su gratitud: "Los amo y amo sus corazones abiertos", dijo en un mensaje dirigido a sus fans, colaboradores y a todos los que la apoyaron a hacer realidad sus "sueños pop".