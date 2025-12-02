OSNJ cierra su temporada 2025 con dos conciertos gratuitos dirigidos por Paolo Bortolameolli

La Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil (OSNJ) de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile ofrecerá dos conciertos gratuitos el 3 y 4 de diciembre, en el Teatro CorpArtes y en el Teatro Municipal de Viña del Mar, ambos a las 20:00 horas. Las presentaciones, bajo la dirección de Paolo Bortolameolli, marcarán el cierre de la temporada 2025 del elenco.

El programa, titulado "Divertimento: de Bernstein a Shostakovich", reúne a 80 jóvenes músicos becados entre 16 y 24 años, quienes desarrollaron durante el año un exigente proceso formativo acompañado por destacados docentes. Las funciones incluirán obras de Carlos Chávez, Leonard Bernstein y Dmitri Shostakovich.

El repertorio comenzará con la Sinfonía India de Carlos Chávez, una de las obras emblemáticas del repertorio latinoamericano. Luego seguirá el Divertimento para orquesta de Leonard Bernstein, una pieza llena de contrastes, danzas y coloridos recursos orquestales. El concierto culminará con la Sinfonía N°9 de Shostakovich, obra conocida por su carácter irónico y su compleja lectura histórica.

Ambos conciertos son gratuitos y requieren retiro previo de entradas en las páginas web de los teatros. Las personas con credencial de la Red Chile Cuida contarán con acceso preferencial previo registro. Más información y detalles del programa están disponibles en foji.cl.