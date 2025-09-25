Pablo Alborán anuncia segundo show en Chile: Fecha y venta de entradas

Este jueves, el cantante Pablo Alborán confirmó un segundo concierto en Chile para 2026, con su gira "KM0 Tour".

Tras agotar las localidades para su show del 2 de marzo, el artista abrió una nueva fecha para el día 3 del mismo mes en el Movistar Arena.

"Estoy muy emocionado de que podamos volver a encontrarnos en estos shows tan especiales. Muy pronto disfrutaremos juntos de toda mi música", aseguró el español, que lanzará "KM0", su nuevo álbum, el próximo 7 de noviembre.

Venta de entradas

Las entradas para el segundo show de Pablo Alborán estarán disponibles en Puntoticket a partir del lunes 29 de septiembre a las 11:00 horas, con preventa para los clientes del banco auspiciador.

En tanto, la venta general comenzará el miércoles 1 de octubre a las 11:01 horas, mediante el mismo medio.