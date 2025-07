Queens of the Stone Age, Will Smith, Simple Minds, Kabaka Pyramid y Zaho de Sagazan, entre muchos otros, forman parte de la larga lista de artistas que se presentan en el Paleo Festival, que se realiza en Nyon, Suiza.

Con seis días de música al aire libre, la organización espera que en total sean unas 250 mil personas las que lleguen a la ciudad, casi fronteriza con Francia.

