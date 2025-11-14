Cuchuflíes y un libro de Zambra: los otros regalos de Princesa Alba para Dua Lipa

Princesa Alba fue la telonera en los dos shows que Dua Lipa ofreció esta semana en el Estadio Nacional, y logró tener un espacio para compartir con la cantante pop, haciéndose viral la imagen en que le regaló una camiseta de Colo Colo especialmente modificada.

Pero no fue el único regalo, porque Trinidad Riveros -su verdadero nombre- reconoció a LUN que "otras opciones eran flores, algo para tomar, un vinito... pero decidí darle todo. Le regalé la polera del Colo personalizada, una champaña, unos cuchuflíes y un libro de Alejandro Zambra, el poeta chileno".

La reconocida fanática del equipo albo dijo que la idea nació porque "la vi con la camiseta de Boca Juniors y pensé 'no, tiene que tener la de Colo Colo sí o sí. Elegí el modelo del centenario, un poco más vintage".

"Sentí que era muy su onda y con cristales, que le iba a encantar. Ojalá después pueda ver una foto de Dua ocupando la polera. Pero no sólo eso, le regalé poleras a toda la familia: al papá, a Dukagjin Lipa; a Rina, la hermana, y a la mamá, Anessa", relató.