Dua Lipa cantó con Carlinhos Brown y Caetano Veloso en Sao Paulo

Sigue adelante el paso de Dua Lipa por América Latina y la noche del sábado 15 de noviembre fue el turno de Sao Paulo, donde la estrella pop británica se presentó en el estadio Morumbí.

En Brasil, la cantante tiene dos fechas, la que ya realizó y una segunda, en Río de Janeiro el próximo sábado 22, en la explanada exterior del Farmasi Arena.

Como ha sido la norma de su "Radical Optimism Tour", Dua Lipa también llevó un cover local a su setlist, pero sumó una segunda versión, porque cantó con dos íconos de la música brasileña: Carlinhos Brown y Caetano Veloso.

Primero, con Brown, Dua Lipa cantó "Magalenha"; tema que en Chile se ha asociado popularmente a la figura del exfutbolista Jorge Valdivia, por diversos videos virales. Luego, a Carlinhos Brown se sumó Caetano Veloso, para entre los tres interpretar "Margarida perfumada".