Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago17.6°
Humedad60%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Música | Pop en inglés

Primero el equipo: Lady Gaga detuvo su show tras caída de bailarín

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Acabamos de tener un accidente en el escenario... esperen un segundo...", dijo al público.

Primero el equipo: Lady Gaga detuvo su show tras caída de bailarín
 Captura
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La caída de un bailarín desde el escenario, tras resbalar por la lluvia, llevó a Lady Gaga a detener por unos minutos su show del sábado en Sidney, Australia.

El incidente ocurrió mientras la estrella pop cantaba "Garden of Eden", y cuando notó el hecho corrió al borde del tablado, haciendo un gesto con su mano para que se detuviera la música.

"Un segundo. Acabamos de tener un accidente en el escenario. Todo está bien, esperen un segundo, por favor", dijo al público.

Luego, Gaga bajó del escenario para constatar el estado de Michael Dameski; tras lo que se retomó el concierto. Luego, a través de una historia en Instagram, el bailarín dijo estar bien, y satisfecho porque pudo "terminar el último concierto del año".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada