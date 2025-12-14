Primero el equipo: Lady Gaga detuvo su show tras caída de bailarín

La caída de un bailarín desde el escenario, tras resbalar por la lluvia, llevó a Lady Gaga a detener por unos minutos su show del sábado en Sidney, Australia.

El incidente ocurrió mientras la estrella pop cantaba "Garden of Eden", y cuando notó el hecho corrió al borde del tablado, haciendo un gesto con su mano para que se detuviera la música.

"Un segundo. Acabamos de tener un accidente en el escenario. Todo está bien, esperen un segundo, por favor", dijo al público.

Luego, Gaga bajó del escenario para constatar el estado de Michael Dameski; tras lo que se retomó el concierto. Luego, a través de una historia en Instagram, el bailarín dijo estar bien, y satisfecho porque pudo "terminar el último concierto del año".