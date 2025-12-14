Primero el equipo: Lady Gaga detuvo su show tras caída de bailarín
"Acabamos de tener un accidente en el escenario... esperen un segundo...", dijo al público.
La caída de un bailarín desde el escenario, tras resbalar por la lluvia, llevó a Lady Gaga a detener por unos minutos su show del sábado en Sidney, Australia.
El incidente ocurrió mientras la estrella pop cantaba "Garden of Eden", y cuando notó el hecho corrió al borde del tablado, haciendo un gesto con su mano para que se detuviera la música.
"Un segundo. Acabamos de tener un accidente en el escenario. Todo está bien, esperen un segundo, por favor", dijo al público.
Luego, Gaga bajó del escenario para constatar el estado de Michael Dameski; tras lo que se retomó el concierto. Luego, a través de una historia en Instagram, el bailarín dijo estar bien, y satisfecho porque pudo "terminar el último concierto del año".
The show stopped for a second time during Garden of Eden after a dancer fell off stage and was injured because of the persistent rain. “If you could just give us five minutes, I just wanna get some proper grooves on the shoes of the dancers,” Lady Gaga said. pic.twitter.com/fKltrlRQJh— The Mayhem Ball (@MayhemBallTour) December 13, 2025