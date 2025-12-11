Taylor Swift eligió la canción favorita de su repertorio

"All too Well", del disco "Red (Taylor's Version)", es decir en versión de 10 minutos de duración, es la canción favorita de la cantante estadounidense Taylor Swift, entre todo su repertorio.

La estrella del pop estuvo en el programa "The Late Show With Stephen Colbert", donde el animador le pidió que eligiera las cinco canciones favoritas de su catálogo.

Swift, ganadora de 14 premios Grammy, confesó que sus preferencias "cambian constantemente" y que necesitaría "un poco de tiempo" para elegir solamente cinco temas; aunque luego elaboró: "Creo que la número uno es 'All Too Well', la versión de 10 minutos".

"All too Well" -con cinco minutos y medio de duración- apareció por primera vez en su segundo disco, "Red" (2012), e incluso enfrentó acusaciones de plagio; pero luego fue regrabada en una versión "completa" por Swift en 2021, para el disco "Red (Taylor's Version)", la respuesta de la artista a la pugna con su otrora sello por la propiedad de sus seis primeros álbumes.

No obstante, también se reconoció "obsesionada" con su último trabajo de estudio, "The Life of a Showgirl", y agregó que "realmente no puedo decantarme por ninguna otra, excepto que diré que en algún lugar de la lista, creo, estará una canción llamada 'Mirrorball', del álbum 'Folklore'".